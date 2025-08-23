Також зі змінами курсуватиме наземний громадський транспорт. Це пов’язано з проведенням заходів з нагоди 34-ї річниці Незалежності України.

У неділю, 24 серпня, станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід пасажирів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА). Зазначається, що зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди 34-ї річниці Незалежності України.

"Обмеження триватимуть з 5:38 до 11:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що у разі оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.

Крім цього, у КМДА повідомили, що 24 серпня низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху. За інформацією "Київпастрансу" із 6:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 12:00) 24 серпня тролейбуси курсуватимуть:

маршрут №6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

маршрути №№16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Із 7:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 11:00) автобуси рухатимуться:

маршрут № 62 на ділянках:

від Ботанічного саду до Бессарабської площі за власним маршрутом, далі бульв. Тараса Шевченка, розворот біля вул. Терещенківської – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – Бессарабський проїзд – вул. Басейна, далі за власним маршрутом до Ботанічного саду;

від ст. м. "Контрактова площа" до Європейської площі;

маршрути №№ 110, 111

від вул. Милославської та Дарницької площі до Європейської площі;

маршрут № 114 на ділянках:

від вул. Милославської до Європейської площі;

від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Українських Героїв".

34-та річниця Незалежності України

24 серпня Україна відзначить 34-ту річницю своєї незалежності. Згідно з українським законодавством, День Незалежності в мирний час є офіційним вихідним. Однак в умовах воєнного стану цей порядок змінюється.

Кореспондент Reuters Грем Слеттері повідомляв, що 23 серпня у Київ приїде спецпредставник президента США Кіт Келлог. Планується, що він візьме участь у молитовному сніданку, а також церемоніях з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня.

