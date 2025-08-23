Він вважає, що навіть якщо Україна вступить до НАТО і Росія нападе знову, то нічого в принципі не зміниться.

Вступ України в НАТО не гарантуватиме нічого у разі повторного нападу Росії, тож цим питанням, а також питанням вступу в Євросоюз доцільно було б торгувати на переговорах для отримання якихось преференцій. Таку думку висловив колишній начальник штабу "Азова", підполковник у відставці Богдан "Тавр" Кротевич в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Стосовно НАТО: я вважаю, що це те, чим можна торгувати на дипломатичних перемовинах. Це про вступ в НАТО і про вступ в Євросоюз, цим би я торгував. Тому що будь-який вступ в НАТО нам не гарантує нічого", - зазначив він.

Кротевич вважає, що навіть якщо Україна вступить до НАТО і Росія нападе знову, то нічого в принципі не зміниться.

Відео дня

"Умовно: ми завтра вступаємо в НАТО і Росія знову нападає. І всі відразу такі: "Ну, тут все неоднозначно, але так, ми вам щось даватимемо… Тобто нічого взагалі в цій війні не зміниться, будь ми в НАТО, чи ми не в НАТО", - зазначив він.

Він наголошує, що це ж стосується, на його думку, і вступу в Євросоюз.

"Я б не поспішав туди йти, якщо за це можна отримати якісь плюси щодо територіальної цілісності, армії тощо", - каже ексначштабу "Азова".

Гарантії безпеки "як у НАТО"

Як писали ЗМІ, США і Європа можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогом "5 статті НАТО", але без вступу в НАТО. Однак, за їхніми даними, такі гарантії безпеки насправді не передбачатимуть прямого зобов’язання європейських країн ставати на захист України.

Гарантії безпеки "як в НАТО" насправді зобов'яжуть країни, що підписали двосторонні угоди з Україною, протягом 24 годин "обговорити", чи надавати Україні військову підтримку, якщо на неї знову нападе Росія.

Вас також можуть зацікавити новини: