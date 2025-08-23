Valor Mortis розповість історію про повсталого з мертвих солдата армії Наполеона.

Студія One More Level, відома за серією Ghostrunner, представила перший великий геймплейний ролик Valor Mortis, амбітного соулслайку від першої особи.

Події гри розгортаються в альтернативній Європі 19 століття, де таємнича чума змінила світ до невпізнання. Колишні солдати Великої армії Наполеона перетворилися на чудовиськ Вічної гвардії, а гравцям дістанеться роль воскреслого воїна на ім'я Вільям.

Отримавши надприродні сили після загибелі на полі бою, він муситиме битися з монстрами і розплутувати змову, що загрожує людству.

Геймплей будується на боях з видом від першої особи, де ключову роль відіграють парирування і ривки. В арсеналі героя холодна зброя, вогнепальна зброя і магічні здібності, які можна комбінувати і налаштовувати під різні сутички.

В One More Level кажуть, що зробити по-справжньому якісний ближній бій від першої особи вкрай складно, але досвід роботи над двома частинами Ghostrunner допоміг команді знайти нові рішення.

Реліз Valor Mortis заплановано на 2026 рік. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Анонс Valor Mortis відбувся на Gamescom 2025. Крім соулслайка там показали геймплей Resident Evil 9, аніме за Sekiro, новий Black Myth і багато чого іншого.

