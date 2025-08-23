У 2014 році Сальвіні підтримав анексію Криму Росією.

МЗС Франції викликало італійського посла після того, як віцепрем'єр Маттео Сальвіні розкритикував президента Емманюеля Макрона за пропозицію відправити в Україну європейських солдатів. Про це пише Le Monde.

"Послу нагадали, що ці висловлювання суперечать атмосфері довіри та історичним відносинам між двома країнами, а також нещодавнім подіям, які виявили сильне зближення позицій, особливо щодо незмінної підтримки України", - повідомило дипломатичне джерело агентству Reuters.

У виданні зазначили, що Сальвіні є правим популістом, який уже не вперше критикує Макрона. Найбільше італійського віце-прем'єра турбує позиція президента Франції щодо підтримки України.

"Якщо хочете, їдьте туди. Одягайте шолом, куртку, беріть гвинтівку і вирушайте в Україну", - говорив Сальвіні журналістам про Макрона.

Крім того, у березні віцепрем'єр Італії назвав Макрона "божевільним", коли президент Франції, висловивши протест проти ідеї створення європейської армії, якою "командуватиме" французький президент. Тоді МЗС Франції також викликало італійського посла.

У виданні нагадали, що у 2014 році Сальвіні підтримав анексію Криму Росією і навіть фотографувався в майці із зображенням російського диктатора Володимира Путіна на тлі Красної площі. У 2017 році його партія "Ліга" уклала угоду з "Единой Россией".

Журналісти підкреслили, що відносини між Францією та Італією помітно погіршилися ще у 2023 році після скасування двостороннього саміту міністрів закордонних справ. Причиною стали різкі висловлювання тодішнього міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена на адресу нинішньої прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні щодо її позиції в питанні нелегальної міграції.

Напруженість між країнами в травні знову зросла, коли Макрон звинуватив главу виконавчої влади Італії в поширенні неправдивої інформації про дії Франції в Україні.

Макрон різко висловився про Путіна - що відомо

Раніше президент Франції Емманюель Макрон назвав російського диктатора Володимира Путіна "людожером". Він також закликав європейців "не бути наївними" перед обличчям Росії.

За словами Макрона, країна, яка інвестує 40% свого бюджету в таке обладнання, яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 мільйона чоловіків, не повернеться до стану миру і відкритої демократичної системи за одну ніч. Він підкреслив, що Путіну необхідно продовжувати війну для власного виживання.

