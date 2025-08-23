В Україну також приїде спецпосланець Трампа Кіт Келлог.

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого називають духовним наставником президента США Дональда Трампа, збирається приїхати в Україну.

"Виїжджаю з Південної Кореї в Україну", - написав він у соцмережі Х 23 серпня.

Бернс також опублікував своє фото в аеропорту.

Відео дня

Марк Бернс - що про нього відомо

Зазначається, що Бернс відомий своєю активною підтримкою президента США Америки Дональда Трампа, а деякі ЗМІ називають його духовним радником нового президента.

Марк Бернс відвідував Україну 31 березня 2025 року, коли побував у Бучі та Ірпені. Тоді він заявив, що особисто інформує Дональда Трампа про все, що бачить в Україні.

Раніше Бернс підтримував пропозицію Трампа про припинення військової допомоги Україні. Проте він різко змінив свою позицію після того, як став свідком наслідків російського ракетного удару по Кривому Рогу, унаслідок якого загинули 20 осіб, включно з дітьми. Після цього він неодноразово висловлював підтримку Україні, засуджуючи російську агресію і називав Володимира Путіна військовим злочинцем.

Сам Бернс в інтерв'ю заявляв, що "зіграв невелику роль у зміцненні американо-українських відносин".

В Україну також приїде Кіт Келлог. Як писали ЗМІ, спецпосланець Трампа має взяти участь у молитовному сніданку, а також церемоніях із нагоди Дня Незалежності України, який святкують у неділю, 24 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: