Китай заявив про свою готовність відправити війська в Україну в рамках миротворчої місії. Про це телеканалу WELT AM SONNTAG повідомили європейські дипломати з посиланням на джерела в уряді Китаю.

Водночас вони підкреслили, що Пекін буде готовий зробити це тільки "якщо миротворчі сили будуть розміщені на основі мандата Організації Об'єднаних Націй (ООН)".

Як пише видання, у Брюсселі план Пекіна викликав неоднозначну реакцію.

З одного боку включення країн глобального Півдня, таких як Китай, може сприяти прийняттю розміщення іноземних військ для спостереження за миром.

Однак з іншого боку, "існує також ризик того, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і в разі конфлікту займе явно проросійську, а не нейтральну позицію", - заявив високопоставлений дипломат ЄС.

Крім того, більшість країн ЄС з різних причин не хочуть надавати потенційним миротворчим силам мандат ООН заздалегідь.

Китай і війна в Україні

Раніше ЗМІ писали, що Путін під час зустрічі на Алясці з Дональдом Трампом нібито висловив готовність обговорити питання післявоєнних гарантій безпеки для України. Однак при цьому російський диктатор згадав Китай як одного з можливих гарантів.

Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай не стане гарантом безпеки України, бо в цій війні він допомагав Росії.

