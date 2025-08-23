Найприємніше, що навіть восени тут можна чудово відпочити.

На Середземномор'ї, окрім Греції, Хорватії та іспанських островів, є й напрямки-сюрпризи, які стають дедалі популярнішими серед туристів.

Зокрема, є 3 приголомшливі райські куточки, які б'ють усі рекорди за кількістю туристів, пише Traveloffpath. Вони розташовані далі від туристичних маршрутів, але не менш захопливі. А найприємніше, що навіть восени тут можна чудово відпочити.

Тіват, Чорногорія

Чорногорія - одна з найкращих європейських країн, куди варто зазирнути просто зараз, оскільки ця країна залишається однією з небагатьох, де не застосовують дратівливу політику зняття відбитків пальців або в'їзну плату, що, ймовірно, є однією з головних причин, через які Тіват приймає рекордну кількість туристів (трохи менше ніж 2 млн). Тіват розкішний, але без захмарних цін, яких можна було б очікувати.

Пафос, Кіпр

Потрапивши сюди, ви начебто перенесетеся в минуле і відчуєте себе в Стародавній Греції.

Пафос - це водночас і історичне, і первозданне місто. Ви можете пару днів відпочити на пляжі, а потім вирушити досліджувати місто, знаходячи одну за одною приховані перлини.

У Пафосі є все: від стародавніх пам'яток, що перебувають під захистом ЮНЕСКО, до таємних водоспадів, блискучих лагун і навіть затишних пляжів на околицях.

Але справжня привабливість Пафосу - це його ціна. Курорти тут дуже доступні, і, безсумнівно, це стало величезним стимулом для рекордної кількості туристів на острові.

Анталья, Туреччина

Анталья, середземноморська перлина Туреччини, вже переживає свій найкращий серпень.

Хоча зараз ви витратите тут більше, ніж хоча б роком раніше, Анталья - це не звичайне пляжне місто. Тут є стародавні пам'ятки, мальовниче Старе місто (відоме як Калеічі) і приголомшлива їжа.

Проїхатися на канатній дорозі Тюнектепе - обов'язково, якщо ви любите гарні краєвиди.

Тут є і бірюзові води, і затишні бухти, і жваве нічне життя, і, в основному, гостинні місцеві жителі.

