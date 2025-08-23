Також Каво Драгоне похвалив українську армію за високий рівень підготовки.

У 2024 році Україна отримала від член-країн НАТО військову допомогу на суму 50 млрд доларів. Цього року кількість переданого озброєння буде збільшено. Про це заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне в коментарі для Corriere della Sera.

"Ми маємо намір продовжувати військову допомогу і навіть збільшити її. Зараз очевидно, що українці прагнуть діалогу, але росіяни не хочуть і тягнуть час", - сказав він.

Каво Драгоне висловив сподівання, що санкції проти Росії будуть посилені. Він підкреслив, що Україна повинна вести переговори з позиції сили.

Також адмірал поділився, що обсяг військової допомоги Україні від країн НАТО станом на 1 січня 2025 року вже досяг 33 млрд доларів. Він додав, що до кінця року Київ точно отримає стільки ж допомоги, скільки минулого року.

Крім того, Каво Драгоне похвалив українську армію за високий рівень підготовки. За його словами, європейські країни мають брати приклад з України.

"Українська армія - це зразок для Європи. За кожної слушної нагоди НАТО повторює, що наша повна підтримка України ніколи не змінювалася і не зміниться, доки не буде справедливого і тривалого миру", - запевнив адмірал.

Хто надає більше військової допомоги Україні

Раніше BILD із посиланням на проєкт Ukraine Support Tracker Інституту світової економіки (IfW) у Кілі писало, що країни Європи від початку 2025 року і до кінця червня надали щонайменше 35,1 мільярда євро на озброєння для України. Це на 4,4 мільярда євро більше, ніж передали США.

Експерт IfW Таро Нісікава пояснив, що це свідчить про явний перехід від передачі зброї зі складських запасів до промислового виробництва. Зокрема, з 10,5 мільярда євро, які в травні та червні Європа пообіцяла виділити на військову допомогу Україні, щонайменше 4,6 мільярда євро спрямували на прямі промислові замовлення.

