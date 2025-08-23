У гру додадуть нову сюжетну главу і перероблять геймплей.

Ubisoft анонсувала велике оновлення для Assassin's Creed Mirage, що вийшла у 2023 році. Студія обіцяє, що апдейт вийде до кінця року і буде безкоштовним для всіх власників гри.

Патч привнесе в гру ще одну сюжетну главу з додатковими місіями. Дія розгорнеться в околицях оазису Аль-Ула в 9 столітті. У центрі оповіді, судячи з усього, знову опиниться Басім ібн Ісхак. Розробники також заявили, що поліпшать геймплей - зміни торкнуться як нової локації, так і основної гри.

Нагадаємо, що Assassin's Creed Mirage стала поверненням серії до більш камерного формату. Наголос у грі зроблено на стелсі, паркурі та лінійному оповіданні, чим нагадала фанатам ранні частини франшизи.

Відео дня

Сюжет переносить гравців у Багдад 9 століття - жваве місто з ринками, палацами і тісними вуличками, якими Басім стрімко переміщається в пошуках цілей.

Проєкт отримав загалом позитивні відгуки: 76 балів зі 100 на Metacritic і 74% рейтингу в Steam.

Раніше ми розповідали, що Assassin's Creed Shadows стала найбільш продаваною новинкою в Європі цьогоріч. Проєкт Ubisoft посів 2-ге місце в топі, навіть з урахуванням ігор минулих років.

Вас також можуть зацікавити новини: