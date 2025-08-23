Як кажуть у компанії, тепер створення анімацій в іграх займатиме лише кілька хвилин.

На конференції Devcom виконавчий директор китайського техногіганта Tencent Games Зіцзяо Зенг презентував новий АІ-інструмент VisVise, який може радикально прискорити створення ігрових артів та анімацій.

Головне призначення розробки - скоротити час роботи аніматорів з місяців до хвилин. В основі технології два модулі: GoSkinning і MotionBlink. Перший підлаштовується під різні скелетні структури й автоматизує до 85% процесу, а другий генерує ключові кадри буквально за 10 секунд.

При цьому анімації виходять плавними, порівнянними з результатами захоплення руху, але без звичних проблем на кшталт "ковзних ніг" або смикань.

Один німецький художник, який вже спробував VisVise на Gamescom 2025, зауважив, що інструмент допоможе позбутися технічної рутини та дасть змогу зосередитися на творчій стороні роботи художників.

Технології VisVise вже впроваджено більш ніж у 90 ігор компанії Tencent, наприклад, у PUBG Mobile і Wuthering Waves. У перспективі такі розробки можуть зрівняти шанси інді команд і великих студій, адже тепер створювати проєкти рівня AAA стане дешевше і швидше.

Раніше ми розповідали, що Tencent змінив стиль свого клону Horizon після позову від Sony. Зміни з'явилися вже через кілька днів після претензії Sony.

