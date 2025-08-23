За його словами, терпіння американського лідера по відношенню до Володимира Путіна майже вичерпалося.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його нещодавні переговори з президентом Дональдом Трампом вказують на те, що терпіння американського лідера щодо Володимира Путіна майже вичерпано через затягування Росії в досягненні миру в Україні.

"У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер увечері були деякі ознаки того, що його терпіння закінчується", - цитує Bloomberg заяву Стубба в інтерв'ю фінським ЗМІ.

При цьому він вважає малоймовірним, що Путін погодиться на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським за півтора тижні, як планувалося. На його думку, це і буде поворотним моментом.

"Саме тоді терпіння (Трампа), ймовірно, вичерпається", - вважає він.

При цьому президент Фінляндії наголосив, що Трамп - єдина людина, яка може змусити Путіна піти на мир.

"Він єдиний, кого Путін слухає, і, чесно кажучи, єдиний, кого Путін боїться", - сказав Стубб.

Війна в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, Лавров зробив заяву про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна. Він сказав, що російський диктатор готовий зустрітися з президентом України, однак лише тоді, коли буде готовий відповідний порядок денний, а поки що його немає. Також міністр натякнув, що саме Україна перешкоджає прогресу на шляху до мирної угоди.

Зі свого боку Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи буде закінчення війни в Україні. Він також додав, що, можливо, йому доведеться використовувати іншу тактику для того, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів.

