Силам оборони вдається стримувати наступ ворога, в котрого є незначне просування на деяких ділянках.

До жовтня може тривати висока інтенсивність наступу окупантів в Донецькій області. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов в етері 24 канал.

"Найімовірніше, десь до жовтня. Далі будуть проблеми вже не стільки з особовим складом, скільки з умовами, за яких їм не так зручно буде підтримувати ту інтенсивність, котру вони мають зараз", - зпрогнозував Трегубов.

За його словами, з середини червня росіяни дуже інтенсивно наступають, незважаючи на втрати. "Можливо це вони гнали під якісь міжнародні домовленості, можливо щось генерали пообіцяли політичному керівництву і дуже активно намагаються це виконати", - поділився здогадками речник ОСУВ "Дніпро" і запевнив, що окупантам не дадуть виконати жодні обіцянки.

Відео дня

Трегубов деталізував, що найбільше ворог тисне на Покровському, Добропільському, Лиманському і Новопавлівському напрямках. Але темпи просування ворога "абсолютно не корелюються з його мріями".

Крім того Трегубов сказав, що ворог намагається тиснути на Слав’янсько- Краматорську агломерацію і прорватися до неї якщо не з півдня, то з півночі і сходу:

"Ефекту там поки що нуль, але дуже стараються".

При цьому він зазначив, що в Серебрянському лісі лінія зіткнення трохи посунулася. А на Новопавлівському напрямку росіяни хочуть прорватися до Дніпропетровської області.

Війна в Україні: новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що ситуація на фронті дуже складна, окупанти продовжують наступальну операцію.

За його словами, противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках. Це Покровський напрямок, який для росіян залишається пріоритетним. Також ворог перекидає частини з Сумського на Запорізький напрямок.

Вас також можуть зацікавити новини: