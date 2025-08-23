Новий найпотужніший смартфон Google поступився в тестах 5-річному iPhone

Отримані результати в бенчмарку GeekBench дуже далекі від сучасних флагманів.

Pixel 9 Pro XL, актуальний флагманський телефон від Google, представлений раніше цього тижня разом із Pixel 10, 10 Pro і 10 Pro Fold, не може похвалитися видатною продуктивністю. Навпаки, вона досить посередня.

За результатами тестування в сервісі GeekBench, Google Pixel 10 Pro XL на базі чипсета Tensor G5 поступається не тільки актуальним флагманам на базі Android і iOS, а й ледве дотягує до старенького iPhone 12 Pro Max з A14 Bionic, який був випущений восени 2020 року.

Новий флагман Google набрав лише 1948 балів в одноядерному тесті Geekbench 6 і 5087 балів у багатоядерному. Для порівняння, iPhone 12 Pro Max набирає там 2204 і 5187 балів відповідно, доводячи, що навіть за 5 років чип A14 Bionic потужніший за новітній Tensor G5.

Що це означає для звичайного користувача? У таких завданнях, як "серфінг" в інтернеті, спілкування в соцмережах і перегляд відео, проблем не буде. А ось у вимогливих іграх, відеомонтажі та ресурсномістких завданнях з ШІ можна зіткнутися з підморожуванням, зазначають фахівці Wccftech.

Раніше один із топ-менеджерів Google заявляв, що компанія не женеться за рекордною продуктивністю, а робить акцент на "комфорті та враженні користувачів від роботи з гаджетом". При цьому компанія часто висміює iPhone у рекламі своїх Pixel.

Тим часом Apple готується випустити наступну хвилю чипів серії A для iPhone 17. За останньою інформацією, A19 Pro в бенчмарку Geekbench 6 набирає понад 4000 балів в одноядерному режимі та понад 10 000 балів, що можна порівняти з M4, встановленим в iPad Pro і комп'ютерах Mac.

УНІАН розповідав, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

