Вранці 23 серпня в місті Мукачево на третю добу загасили пожежу на американському підприємстві після російського обстрілу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що після ракетного удару Російської Федерації палали 7000 кв. м.
Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань.
Для ліквідації пожежі залучені 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.
Російський удар по Закарпаттю
21 серпня у Мукачеві дві ракети "Калібр" влучили у підприємство з іноземними інвестиціями. Росіяни тоді завдали удару по американському заводу Flex, де виготовлялися побутові прилади.
Згодом у Нацполіції України повідомили, що у Мукачеві через удар по промисловому об’єкту поранення отримало 15 цивільних, згодом стало відомо, що кількість поранених виросла до 21.
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко наголосив, що подібні удари Росії не мають ніякого сенсу з військової точки зору.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський ракетний удар по Мукачеву та доручив міністрові внутрішніх справ підготувати лікарні в угорських містах Дебрецен та Ніргегад, аби прийняти там поранених. Однак цього не знадобилося.