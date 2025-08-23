Після ракетного удару Російської Федерації палали 7000 кв. м.

Вранці 23 серпня в місті Мукачево на третю добу загасили пожежу на американському підприємстві після російського обстрілу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що після ракетного удару Російської Федерації палали 7000 кв. м.

Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань.

Для ліквідації пожежі залучені 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Російський удар по Закарпаттю

21 серпня у Мукачеві дві ракети "Калібр" влучили у підприємство з іноземними інвестиціями. Росіяни тоді завдали удару по американському заводу Flex, де виготовлялися побутові прилади.

Згодом у Нацполіції України повідомили, що у Мукачеві через удар по промисловому об’єкту поранення отримало 15 цивільних, згодом стало відомо, що кількість поранених виросла до 21.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко наголосив, що подібні удари Росії не мають ніякого сенсу з військової точки зору.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський ракетний удар по Мукачеву та доручив міністрові внутрішніх справ підготувати лікарні в угорських містах Дебрецен та Ніргегад, аби прийняти там поранених. Однак цього не знадобилося.

