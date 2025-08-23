Президент подякував усім, хто бореться заради України.

Український прапор є метою та мрією для людей на тимчасово окупованих територіях. Вони знають, що Україна не подарує свою землю окупанту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистого заходу з нагоди Дня Державного прапора.

"Цей прапор - це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло. І цей прапор - це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту", - сказав президент України.

За його словами, Україна об'єднує найкращих, і вона вже зробила спільною думку багатьох, що тільки разом з Україною може бути досягнута гарантована безпека для демократичних націй.

"Хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, сьогодні почує ці слова вдячності. Це абсолютно заслужено. Я хочу подякувати сьогодні всім і кожному та кожній, хто бореться заради нашої держави і людей", - додав глава держави.

День Державного прапора: що відомо

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора, предмета гордості українського народу. За найпопулярнішим тлумаченням синій колір означає ясне небо, а жовтий - засіяне поле. У День прапора України як у нашій країні, так і за кордоном піднімають синьо-жовтий стяг на підтримку українців.

Державний прапор України офіційно затверджено 1992 року, але його історія почалася задовго до цього. Днем Державного прапора України обрали 23 серпня. Цього дня у далекому 1991-му народні депутати урочисто внесли синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради.

