Президент вважає, що зараз є реальний шанс закінчити війну і висловив готовність обговорити всі питання з російським диктатором Володимиром Путіним.

В даний час команди України, США та Європи працюють над архітектурою гарантій безпеки і напрацювання можуть бути готові вже в найближчі дні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. "Зараз є реальний шанс закінчити війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру та продовжує обстріли наших міст... Потрібен тиск, який змінить її позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання", - сказав Зеленський.

Крім цього він зазначив, що провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, в ході якої обговорювалось те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантіями безпеки.

Зеленський повідомив, що також йшлося про спільні проєкти, інвестиції в українське оборонне виробництво. Він додав, що готуються важливі домовленості та зустріч найближчим часом.

Гарантії безпеки для України

22 серпня у Києві генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної із Зеленським пресконференції зазначив, що йде робота над визначенням безпекових гарантій для України.

21 серпня Зеленський заявляв, що Київ отримав позитивний сигнал від президента США Дональда Трампа, що його країна буде учасником гарантій безпеки для України. Це відкриває шлях і іншим державам долучитися до цього процесу.

