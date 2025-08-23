Відсоток влучень дронів у цілі подвоївся.

Росія прагне довести виробництво "Шахедів" до понад 6 тисяч штук на місяць, пише CNN, посилаючись на дані військової розвідки України. При цьому виробництво ударних дронів на території Росії тепер обходиться набагато дешевше, ніж на початку війни, коли Москва закуповувала їх у Тегерані.

Як розповіло виданню джерело в розвідці, якщо у 2022 році Росія платила в середньому 200 000 доларів за один такий безпілотник, то у 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 000 доларів завдяки великомасштабному виробництву на заводі безпілотників "Алабуга" в Татарстані.

При цьому, за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), вартість одного безпілотника Shahed-136 становить від 20 000 до 50 000 доларів. Для порівняння, вартість одного перехоплювача зенітних ракет може перевищувати 3 мільйони доларів.

Крім того, зазначають аналітики, відсоток влучень дронів у цілі також значно зріс.

Як зазначає аналітик CSIS Ясір Аталан, відсоток влучань із квітня приблизно подвоївся, сягнувши майже 20% порівняно з 2024 роком, коли в середньому влучань у ціль було менше ніж 10%.

"Неважливо, чи вразив окремий "Шахед" свою ціль. Важливим є те, наскільки сильно ця зброя терору впливає на мирне населення і яке навантаження вона створює для систем протиповітряної оборони", - зазначають у CSIS.

У результаті, зазначив Аталан, тактика Росії полягає в "підтримці постійного тиску", "їхня стратегія тепер дедалі більше фокусується на такому виснаженні".

Як зазначає CNN, Україна і Росія були змушені вдосконалювати можливості дронів, щоб компенсувати дефіцит можливостей ВПС. Наразі обидві країни працюють над розробкою безпілотників зі штучним інтелектом, здатних самостійно приймати рішення на полі бою, а також над створенням безпілотників-перехоплювачів, які могли б використовуватися як більш дешевий метод протидії повітряним атакам, ніж запуск ракет.

"Є численні повідомлення про те, що українці випробовують деякі з цих безпілотників, але ми не бачили їхнього масштабного застосування", - заявила Катерина Степаненко, аналітикиня по Росії з вашингтонського Інституту вивчення війни. "Розробка безпілотників-перехоплювачів вивільнить українські можливості і допоможе українським військам зберегти частину (своїх) зенітних ракет для нанесення ракетних ударів".

Боротьба з "Шахедами"

Раніше аналітики в Defense Express оцінили, що обсяги виробництва Україною далекобійних дронів FP-1 зрівнялися з обсягами випуску "Шахедів" у Росії.

Також нагадаємо, що в України з'явилася нова ракета "Фламінго" дальністю до 3000 кілометрів і з бойовою частиною 1000 кілограмів. Як зазначає військовий оглядач Денис Попович, тепер у радіусі дії ракети опиняться об'єкти РФ за Уральськими горами, зокрема виробництво "Шахедів" в Алабузі. А крилата ракета такої потужності дає можливість знищити це виробництво "під нуль".

