Samsung представила Galaxy A07, свій найдоступніший смартфон у 2025 році. Він прийшов на зміну Galaxy A06, випущеному торік, який досі залишався найактуальнішим і найдоступнішим смартфоном бренду, пише SamMobile.

Смартфон обіцяють підтримувати оновленнями (саме апдейтами Android, а не тільки патчами безпеки) протягом шести років – це найкращий показник у сегменті. Таким чином, Galaxy A07 обов'язково отримає оболонку One UI на базі Android 21.

Апарат вийшов із 6,7-дюймовим РК-екраном. Роздільна здатність у нього HD+, а частота оновлення – 90 Гц. Усередині встановлено чип MediaTek Dimensity Helio G99, 4/6/8 ГБ ОЗП і 64/128/256 ГБ ПЗП, а також акумулятор на 5000 мАг з підтримкою зарядки на 25 Вт.

Блок камер складається з двох об'єктивів на 50+2 Мп, фронтальна камера – на 8 Мп. Корпус апарата має захист відповідно до ступеня IP54, кришка виконана з міцного скловолокна. Є 3,5-мм порт для навушників.

Першою країною, де стартував продаж Galaxy A07, стала Індонезія Там його оцінили в 85 доларів (~3600 грн). Вихід в інших країнах навряд чи сильно затримається. Смартфон доступний у трьох кольорах: чорному, зеленому і світло-фіолетовому.

Раніше цього місяця Samsung випустила Galaxy A17. Це наступник моделі Galaxy A16, яка стала найбільш продаваним Android-смартфоном у першому кварталі 2025 року. Оглядачі вже протестували новинку і залишилися розчарованими.

Наприкінці вересня на смартфони Samsung почне надходити оновлення One UI 8 на базі Android 16. Насамперед оновлення отримають флагманські серії Galaxy S і Z, за ним піде середньобюджетна Galaxy A-серія.

