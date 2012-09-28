Один із загиблих у «Каравані» опинився в кімнаті охорони випадково

Про це пише газета «Сегодня» (№ 217 від 28 вересня), посилаючись на свої джерела.

«Дмитро був не охоронцем, а інженером із охорони праці. На відео він сидить не у формі, а в цивільному одязі. Там він опинився випадково, зайшов у справі, хоча перебувати в кімнаті (охорона між собою називає її КПЗ) не повинен був. Такий ось страшний збіг обставин», - повідомляє газета.

Павло Феденков, який залишився в живих, досі перебуває в реанімації лікарні швидкої допомоги у важкому стані, його прооперували, в нього два поранення — в живіт і шию. Йому для переливання потрібна кров будь-якої групи. Палату П.Феденкова охороняє міліція, оскільки він єдиний свідок трагедії.

Газета повідомляє, що вбивцю з «Каравану» зараз «приміряють» до багатьох злочинів, але в першу чергу до столичного вбивці, який раніше скоїв декілька злочинів теж із використанням саморобного пістолета і куль. Ця людина в різний час застрелила дві пари на Оболоні, які заїжджали в ліс, щоб побути наодинці. «Причини невідомі, але це не було пограбуванням. В одному випадку він спалив трупи разом із машиною, в іншому — забрав машину вбитих і потім залишив її в місті. На місці вилучено кулі, які сьогодні звіряють із «караванними», - пише «Сегодня».

Джерела також нагадали про злочин, коли повз компанію людей, які пили пиво біля кіоску, йшов хлопець, якому щось не сподобалося. «Він мовчки вихопив ствол і наповал убив одного, після чого зник. На жаль, прикмети його майже не запам'ятали, хоча ніби був вищий на зріст, ніж вбивця з ТЦ», - зазначають джерела газети.

Крім того, «Сегодня» пише, що пістолет, який використовував убивця, швидше за все, був саморобний. «Більш того, й патрони виявилися саморобними! Тобто умілець брав використані гільзи від пістолета Макарова, вставляв нові капсулі, відмірював потрібну кількість пороху й забивав саморобну кулю (швидше за все, так, хоча експертизи ще тривають). Це все складно й свідчить про високу кваліфікацію людини в поводженні із зброєю», - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван», на вул. Лугова, 12, невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного важко поранив. Попередньо встановлено, що один із охоронців побачив, як покупець вкрав з вітрини флешку, і попросив його піти до кімнати охорони і пред'явити те, що має у кишенях. На той момент у кімнаті перебувало ще троє охоронців.

Замість того щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь по присутніх у кімнаті, після чого втік.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох охоронців у столичному ТРЦ «Караван». Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).

27 вересня міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко повідомив, що працівники міліції встановили особу чоловіка, який підозрюється у розстрілі трьох приватних охоронців у ТРЦ «Караван». За його словами, з ТРЦ вилучено відеозапис, на якому зафіксовано, як все відбувалося. Підозрюваним є киянин, 1986 року народження.