Її доброта зворушила волонтерів.

У Кропивницькому 7-річна дівчинка розбила свою скарбничку і віддала всі гроші на покупку бронежилета українському військовослужбовцю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Варя Хлевницька кілька років відкладала гроші, щоб купити айфон. Їй майже вдалося зібрати необхідну суму, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Тоді школярка запропонувала мамі розбити свою скарбничку і передати гроші волонтерам, які зможуть купити бронежилет для захисника України.

"Просто вирішила віддати, щоб швидше війна закінчилася. І допомогти солдатам", - розповіла дівчинка.

Оскільки зібраної суми не вистачило, Варя почала продавати живі квіти та свої малюнки. Їй вдалося особисто передати бронежилет військовослужбовцю.

Волонтерів зворушила доброта дівчинки, тому вони вирішили виконати її мрію. До війни вони продавали гаджети, і телефон, про який мріяла дівчинка, знайшовся у них на складі.

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