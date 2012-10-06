Міліція вже знає, хто «замінував» вокзал у Керчі

Співробітники міліції встановили особу і шукають телефонного "терориста", який увечері 5 жовтня повідомив про замінування залізничного вокзалу у Керчі.

Як повідомляє прес-служба Кримського управління МВС, анонім зателефонував о 20.10. На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, керівництво Кримського главку міліції, фахівці-вибухотехніки.

Було проведено евакуацію людей в безпечну зону, перекрито рух автотранспорту в районі вокзалу, затримано відправлення потягу «Керч–Миколаїв».

О 00.20 було відновлено рух потягів, вокзал почав функціонувати в штатному режимі, оскільки вибухівку не знайшли.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді арешту на термін до шести місяців або обмеження свободи на термін до п'яти років.

"Особу людини, яка скоїла неправдиве повідомлення про вибух, встановлено, вживаються заходи стосовно її затримання", - заявили в міліції.