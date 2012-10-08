Поїзд із Харкова в Баку повернеться на старий маршрут - через Чечню

Цей поїзд формування Азербайджанської залізниці з введенням 27 травня поточного року нового графіка руху поїздів на 2012/13 роки курсує набагато більш протяжним маршрутом, пише Вечірній Харків.

Трасу протяжністю 2527 км він долає за 56 годин 40 хвилин на шляху до Харкова і за 61 годину 40 хвилин, слідуючи в Баку. Востаннє потяг цим шляхом піде 19 жовтня з Баку і 21 жовтня назад з Харкова.

З 26 жовтня поїзд з Баку пройде до Махачкали за своїм колишнім розкладом і маршрутом, а далі піде через Кизил-Юрт, Карлан-Юрт, Хасав-Юрт, Гудермес, Червлену, Терек, Наурську, Моздок, Прохладну, Георгіївську, Мінеральні Води, Невиномиську, Армавір, Кавказьку, Тихорєцьку, Ростов, Таганрог, Іловайськ, Горлівку, Костянтинівку, Краматорськ, Червоний Лиман, Ізюм і прибуде до Харкова в суботу о 17.32 «за Києвом» замість 7.10 неділі, що на 14 годин раніше колишнього.

Саме за таким оптимальним маршрутом курсували пасажирські поїзди з європейської частини Росії і з України в Азербайджан за часів СРСР. Однак розгул тероризму в Чеченській Республіці в 90-ті роки змусив російських залізничників пустити всі транзитні поїзди в обхід бунтівного регіону - через Волгоград, Астрахань, збільшивши їх маршрут на кілька сотень кілометрів. І ось лише тепер, судячи з усього, російські силовики змогли надати залізничникам гарантії безпеки, і шлях із Харкова до Баку знову буде пролягати, як колись, через Північно-Кавказький регіон.