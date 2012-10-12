За знищення садиби Мурашка порушено кримінальну справу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, справу порушено за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України (знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини історії).

Йдеться про чотири житлові будинки садиби Мурашків по вул. Малій Житомирській, 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б, які у 2008 році були незаконно передані у приватну власність ТОВ «Пантеон-Інвест» і ТОВ «Вестіга».

За висновками комісії Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 4 жовтня, будинки садиби Мурашків перебувають в аварійному експлуатаційному стані. Можливе раптове руйнування окремих конструкцій.

Крім того, у висновках фахівців КМДА зазначено, що «будівлі мають прогресуючі наскрізні тріщини у несучих зовнішніх та внутрішніх стінах, перекоси дверних та віконних отворів, обвали перекриттів. За інформацією очевидців, невідомі особи сприяють руйнуванню та погіршенню стану пам’ятки, зривають металеві труби, радіатори, вибивають шибки, порушують перекриття».

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За позовами прокуратури Києва історичну пам’ятку було повернено столичній громаді у травні 2012 року. Технічний стан будівель значно погіршився за час перебування об’єкту у приватній власності. Посадовці товариств «Пантеон-Інвест» і «Вестіга» не вживали жодних заходів для збереження пам’яток історії і фактично довели останні до знищення.

*** Будинки кінця ХІХ ст., у яких жив та працював відомий художник О.Мурашко, внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і значаться як пам’ятки історії, архітектури та містобудування місцевого значення. Вони включені до енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України».