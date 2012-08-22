Експерти: Старовинні будинки руйнують, щоб звільнити місце під забудову

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час прес-конференції у Києві наголосили громадський інспектор Головного управління КМДА з охорони культурної спадщини Олександр Глухов, києвознавець Михайло Дехтярьов та адвокат Марина Соловйова.

За словами О.Глухова, суспільство опинилось у ситуації, коли держава бідна, тож влада має шукати інвесторів, які вкладатимуть кошти у реконструкцію пам’яток архітектури.

Водночас місцева влада зазвичай передає старовинні будинки у приватну власність, за офіційною версією для реставрації, натомість нові господарі не відновлюють їх, а чекають остаточного руйнування, зауважив О.Глухов.

Він навів приклад, що приватизовані старовинні будинки у центральній частині Києва продовжують перебувати в напівзруйнованому стані, оскільки власники сподіваються, що будинки самі зруйнуються, щоб звести їхньому місці нові будівлі.

Експерти зазначили, що така ситуація склалася навколо об’єкту культурної спадщини ХІХ століття – садиби художника Олександра Мурашка за адресою Мала Житомирська, 14, яка протягом кількох років неодноразово змінювала власників і поверталася у комунальну власність.

«Зараз будинок Мурашка не ремонтують, навіть не дивлячись на те, що особняк має статус пам'ятки місцевого значення, а його пошкодження призведе до кримінальної відповідальності”, - наголосила М.Соловйова.

У свою чергу, М.Дехтярьов зазначив, для необхідно розробити проект повної реконструкції садиби О.Мурашка, але насамперед вже сьогодні треба розпочати ремонтні роботи зі збереження будівлі, доки вона повністю не зруйнувалася.

Фахівці наголосили на необхідності постійного діалогу влади, інвесторів та експертів стосовно збереження пам’яток архітектури.

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Як повідомляв УНІАН, у травні цього року прокуратура Києва повернула до муніципальної власності будинки комплексу житлової садиби родини художників Мурашків.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, повернуто чотири житлові будинки в центрі столиці на вул. Мала Житомирська, які є об’єктами культурної спадщини та перебувають на державному обліку як пам’ятки місцевого значення, зокрема, майстерня та флігель художника О.Мурашка. Загальна площа зазначених будинків становить понад 4,5 тис. кв. м, а балансова вартість – майже 3,5 млн грн.

Господарський суд Києва 19 жовтня 2011 року задовольнив позов прокуратури столиці та визнав недійсними укладені між двома ТОВ договори купівлі-продажу зазначених будинків і постановив витребувати ці пам’ятки у комунальну власність територіальної громади.