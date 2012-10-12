Обмудсмен: міліція ще не готова обходитися без катувань

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні круглого столу «Незвортність покарання в контексті нового КПК».

«Як на мене, створенням тільки одного органу, який буде займатися розслідуванням катувань, ми не вирішимо проблему. Це треба робити системно: по-перше, це підготовка правоохоронних органів, по-друге, відповідна робота з судами і зміна законодавства, що, власне, і відбулося, і вже потім говорити про створення ефективного органу щодо проведення таких розслідувань», - сказала Омбудсмен.

За словами В.Лутковської, вона має «певну пересторогу» стосовно створення такої інституції. «Зараз ми кажемо про те, що неефективне розслідування питання катувань і необхідний новий орган, неефективне питання розслідування корупційних вчинків - потрібен новий орган, завтра ми скажемо, що у нас неефективно розслідуються крадіжки і нам потрібен новий орган. Що будемо мати? Через деякий час кожен буде знаходитися в якомусь органі, незалежно від того, коли він народився», - додала вона.

В.Лутковська вважає, що необхідно починати з відповідної підготовки працівників правоохоронних органів.

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«Якби кожен працівник правоохоронного органу перед призначенням на посаду проходив психологічний тест, якби був належний контроль з боку керівництва, якби нормально працювала система внутрішньої безпеки, тоді ми могли б говорити, що ми створили всі передумови для того, щоб не застосовувалося катування під час попереднього слідства, і в разі, якщо застосування катування віддбулося, відповідно, тоді є ефективний орган, який цим питанням займається», - сказала В. Лутковська.

На її переконання, головна проблема на сьогодні полягає у тому, що свідчення, які видобуваються за допомогою катувань, є доказами в межах кримінального провадження.

Як вважає Омбудсмен, необхідно працювати із судовою гілкою влади для того, щоб судді припинили сприймати такі докази як належні докази у кримінальному процесі.

«У зв'язку з цим новий КПК робить крок в іншому напрямку, і він значно кращий, ніж те, що було на сьогодні», - додала В.Лутковська.