Як краще рахувати податки в областях...

Пілотний проект з розробки податкової звітності та реєстру податкових накладних в електронному вигляді планується запровадити в Київській області. Про це повідомив голова Державної податкової адміністрації в Київській області Борис МАРКОВ у ході засідання Громадської ради при обласній ДПА.

Як було зазначено в ході наради, результатом впровадження проекту в органах Державної податкової служби будуть запроваджені нові технології централізованої обробки даних на обласному рівні.

Обробка в електронному вигляді податкової звітності та реєстру податкових накладних має на меті зробити подачу податкової звітності максимально зрозумілою, зручною та прозорою як для платників податків, так і для працівників органів податкової служби. Передбачається, що це сприятиме підвищенню ефективності роботи як самих фіскальних служб, так і прозорості цієї роботи для платників податків.

Під час засідання було обговорено стан впровадження у Київській області даного проекту.