12-річний хлопчик крав удома гроші для старших хлопців

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, кримінальну справу порушено 16 жовтня після проведення оперативних заходів у зв'язку із зверненням до міліції директора навчального закладу, в якому навчається постраждала від зловмисників дитина.

«На початку жовтня до директора однієї із шкіл Бердянська звернулися батьки 12-річного хлопчика і повідомили, що їхній син виніс з дому більш як 2500 гривень. Керівник навчального закладу звернувся по допомогу в сектор кримінальної міліції у справах дітей Бердянського міськвідділу міліції, оперативники якого з'ясували, що з початку навчального року підліток виніс з дому більш як 5 тисяч гривень. Також правоохоронці встановили, що спонукали його до цього двоє хлопців, які погрожуючи, а інколи й б'ючи неповнолітнього, змушували красти з дому гроші і віддавати їм. Наступного дня, під час «чергової» зустрічі з хлопчиком зловмисників було затримано співробітниками міліції», - повідомили у ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області.

Як повідомляє ВЗГ, обидва затриманих уже не раз виявлялися у полі зору правоохоронців, але висновків не зробили і цього разу вони відповідатимуть за ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.