Мінекономіки вивчає вплив друкарського верстата на ціни і інфляцію

Міністерство економіки вивчає вплив монетарних чинників на ціни і інфляцію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції журналістів повідомив міністр економіки України Анатолій КІНАХ.

За його даними, на сьогодні за дев`ять місяців монетарна база зросла на 31,3%, у вересні – на 5,9%. Кількість готівки в обігу зросла за січень-вересень на 29%, у вересні – 5,3%.

«Безперечно, частина впливу на ціни та інфляцію є за монетарними показниками економіки… Зараз ми проводимо аналіз цього впливу і працюватимемо з Національним банком, щоб мінімізувати вплив монетарних чинників на ціни і інфляцію», - відзначив А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція у вересні проти серпня ц.р. становила 2,2%, в січні-вересні (до грудня минулого року) - 8,6%. Інфляція у вересні 2007 року проти вересня 2006 року становила 14,4%, в січні-вересні 2007 року проти січня-вересня 2006 року - 11,9%.