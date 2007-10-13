Інфляційний процес в Україні загрожує інвестиційному зростанню країни. Про це в інтерв’ю газеті “Дзеркало тижня” від 13 жовтня 2007 року сказав професор Інституту стратегічних досліджень Анатолій ГАЛЬЧИНСЬКИЙ.

За його словами, “стає дедалі очевиднішим, що економіка України втягується в інфляційну спіраль”.

«Інфляційний процес не тільки загрожуватиме інвестиційному зростанню країни, але й зводить нанівець соціальні заходи, здійснювані владою. Посипатися може все. Ми це знаємо з власного досвіду. Вибратися з такої ситуації дуже складно», - додав експерт.

На його думку, причини прискорення інфляційного процесу посилюються нестабільністю політичної ситуації, а також величезними фінансовими витратами учасників виборчих перегонів, значна частка яких здійснювалася через неофіційні канали у готівковій формі й не піддавалася контролю з боку офіційних інституцій, зокрема НБУ.

За словами експерта, у зв’язку з цим показовою є така статистика: вперше за останні 5 років витрати населення на купівлю товарів і послуг стали випереджати отримувані доходи. За 8 місяців доходи зросли на 27,8%, а відповідні витрати - на 31,9%. «Здавалося б, це непогано, та водночас небезпечно зростають інфляційні очікування населення, зменшується його довіра до гривні», - пояснив він.

При цьому А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ зазначив, що головним чинником в інфляційній системі останніх років є неадекватність соціальної політики економічним реаліям.

«Це знають усі. Вибори закінчилися. Відповідальні політики мають виявити чесність. Сказати людям правду і попросити дозволу на пролонгацію термінів реалізації взятих соціальних зобов’язань. Іншого виходу в нас не існує», - наголосив він, висловивши сподівання, що відповідну позицію займе і Банкова.