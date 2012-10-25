ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році

Про це йдеться в аналітичному огляді ЄБРР.

Як уточнив УНІАН прес-секретар ЄБРР в Україні Антон Усов, на 2013 рік поки зберігається прогноз зростання ВВП на рівні 4%, але найближчим часом можливий його перегляд.

ЄБРР також прогнозує зниження інфляції у 2012 році до 1,5%, порівняно з 7,7% у 2011 році.

Аналітики банку також очікують, що дефіцит держбюджету цього року залишиться на рівні минулого року — 5,3% ВВП, а дефіцит поточного рахунку збільшиться майже удвічі - до 7% з 3,9% ВВП.

Як повідомляв раніше УНІАН, у травні 2012 року Fitch Ratings погіршило прогноз зростання ВВП України у 2012 році до 1,6% з 4%, згідно з прогнозом, озвученим у жовтні 2011 року.

Кабінет міністрів України на засіданні 12 вересня затвердив проект закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає урядовий прогноз зростання ВВП України в 2013 році на рівні 4,5% оптимістичним.

За даними Державної служби статистики України, зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 2%, у II кварталі - 3%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.