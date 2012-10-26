Іноземець провіз до Одеси велику партію героїну

Про це повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в облУВС, при затриманні правоохоронці вилучили у підозрюваних 200 грамів героїну. При обшуку, проведеному 23 жовтня за місцем тимчасового проживання 59-річного іноземця, який прибув до України з однієї з країн СНД, оперативниками ОБНОН виявлено у схованці 4,5 кг розфасованого в поліетиленові пакети героїну, 210 конвалют лікарського засобу «Гідазепам», 29 пакетів «Регідрона», цукрову пудру, електронні ваги і дві електрокавомолки.

Затриманий пояснив, що наркотичний засіб сам ввіз до Одеси і зберігав з метою подальшого збуту. Вилучені медпрепарати і цукрову пудру змішував з героїном за допомогою електроприладів і розфасовував у пакети.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» становить більш як 2,5 млн. грн.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всього кола осіб, причетних до постачання наркотику на територію України.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення і збут наркотиків) Кримінального кодексу України.