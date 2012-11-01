Біля Запоріжжя 4 вагони з пасажирами зійшли з рейок, один ліг на бік

Як повідомив кореспондентові УНІАН голова Запорізької ОДА Олександр Пеклушенко, «схід вагонів з рейок стався сьогодні о 4.45. Потяг вийшов зі станції «Запоріжжя-1» і приблизно за один кілометр від неї зійшов з рейок і ліг на бік 7-й вагон потягу, який потягнув за собою ще три вагони, які також зійшли з рейок, але не лягли».

За словами О.Пеклушенка, в кожному вагоні цього залізничного потягу на момент події було близько 34 людини.

«Ніхто з людей не загинув і якихось травм, що потребують меддопомоги, не дістав: всі пасажири після оперативної евакуації з вагонів були оглянуті медиками і від медичної допомоги відмовилися», - запевнив О.Пеклушенко, пояснивши це мінімальною швидкістю потягу, який після виходу зі станції тільки починав набирати швидкість.

Зараз на місці події працюють співробітники МНС, міліції, прокуратури, а також керівництво Запорізької ОДА, Запорізької мерії і Придніпровської залізниці.

За словами О.Пеклушенка, всі евакуйовані з вагонів нагодовані і перебувають у теплих приміщеннях. Їм почали видавати залишені в потягу особисті речі, які рятувальники винесли з вагонів після евакуації.

«Сьогодні всі поїздом будуть відправлені до пункту призначення», - запевнив О.Пеклушенко.