Київрада забрала у заводу художнього скла 1,23 га землі і вже роздає її

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 72 із 106 присутніх в залі депутатів.

Цим же рішенням депутати передали ТОВ «Червонозоряне» земельну ділянку площею 0,18 га з вказаних вище територій з короткостроковою орендою на 5 років для реконструкції з надбудовою нежитлового будинку під адміністративну будівлю на проспекті Червонозоряному, 119.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки складає 5 млн 482 тис. грн.

Орієнтовний розмір орендної плати становитиме 658 тис. грн.