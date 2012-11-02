Київрада забрала у заводу художнього скла 1,23 га землі і вже роздає її
08:37, 02 листопада 2012Суспільство
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Київрада припинила столичному заводу художнього скла право користування 1,23 га землі, що були відведені ще у 1964 році депутатами міської ради під розширення території підприємства і здійснення реконструкції заводу.
Київрада виділила 0,18 га за 658 тисяч
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 72 із 106 присутніх в залі депутатів.
Цим же рішенням депутати передали ТОВ «Червонозоряне» земельну ділянку площею 0,18 га з вказаних вище територій з короткостроковою орендою на 5 років для реконструкції з надбудовою нежитлового будинку під адміністративну будівлю на проспекті Червонозоряному, 119.
Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки складає 5 млн 482 тис. грн.
Орієнтовний розмір орендної плати становитиме 658 тис. грн.
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