Банк видав кредит під заставу довідки про склотару

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю управління МВС України в Луганській області, представники одного з банків, філіал якого знаходиться в місті Луганську, звернулися до УДСБЕЗ ГУМВС України в Луганській області у зв'язку з тим, що луганчанка взяла в банку кредит на суму 0,5 млн грн й не повертає його. При цьому клієнтка заявляє, що не має в своєму розпорядженні того майна, яке нею було заявлено як застава.

При перевірці інформації, наданої в банк жінкою 1975 р. н., співробітниками міліції було встановлено, що в квітні 2007 року вона надала в регіональний філіал банку фальшиву довідку про наявність у неї заставного майна склотари, якої насправді в неї ніколи і не було.

На підставі зібраних співробітниками УДСБЕЗ матеріалів, слідчим відділом ЛГУ ГУМВС у Луганській області щодо банківської аферистки в жовтні порушено кримінальну справу за статтею 222 частини 2 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.