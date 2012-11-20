МВФ помилково зажадав від Греції звільнити 22 тисячі працівників

Міжнародний валютний фонд вибачився за "помилку" з відправкою електронною поштою листа уряду Греції з вимогою звільнити до 2014 року ще 22 тисячі співробітників держсектора крім тих 27 тисяч, звільнення яких передбачено вже схваленими законами, повідомляє сайт газети "Неа".

Як повідомляє РІА Новости, лист прийшов у Мінфін Греції від постійного представника МВФ в Афінах Боба Траа напередодні обговорення в Єврогрупи питання про виділення Греції чергового траншу кредиту на 31,5 мільярда євро і викликало сум'яття в уряді, який категорично відкинуло нові вимоги МВФ. Роз'яснення, що надійшли вночі зі штаб-квартири МВФ заспокоїли уряд, але джерела в Кабінеті міністрів не виключають, що питання про нові звільнення в державному секторі може бути знову підняте представниками "трійки" кредиторів, якщо не буде виконано угоду про звільнення 2 тисяч працівників до кінця поточного року, пише видання. Його джерела в уряді нагадали, що в серпні після подібного листа було змінено трудове законодавство.

За останні дні в Греції були звільнені сотні людей, і в понеділок грецькі держслужбовці по всій країні провели мітинги проти звільнень. Натовп працівників муніципалітету Афін в понеділок блокував будівлю мерії і зажадав від мера Йоргоса Камініса, щоб він не посилав в уряд списки службовців, які підлягають скороченню. Мер закликав уряд знову розглянути строки звільнення людей і заявив, що буде домагатися заміни звільнень на переведеення по службі в інші установи.