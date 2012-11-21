В Івано-Франківську бюджетники вимагають виплатити зарплатні борги

Як передає кореспондент УНІАН пікет, організований міською організацією ВО «Свобода», підтримали освітяни, медики, працівники комунальних служб. Учасники акції протесту тримали плакати з надписами «Донецьким» – гроші, Франківську – дуля», «Віддайте наші гроші»,«Уряд Азарова – у відставку!».

Модератором пікету виступив секретар Івано-Франківської міської ради, новообраний народний депутат України Руслан Марцінків.

За його словами сьогодні місту не вистачає 38 млн грн для виплати зарплат і на енергоносії бюджетникам. «Хоча на рахунках є 12,5 мільйонів гривень, але скористатися цими коштами не можна, бо казначейство не має з Києва вказівки їх пропускати, - сказав Р. Марцінків. – А ще 17 млн гривень – це заборгованість за енергоносії бюджетних установ міста».

На цю тему: Тернопільська влада вимагає у Києва свої гроші

За словами секретаря міськради, у таких діях уряду він вбачає політичний підтекст, оскільки Західна Україна, традиційно, підтримує опозиційні націонал-патріотичні сили. На його думку прихильники чинної влади на Сході України таких фінансових незручностей не відчувають.

Під час пікету в казначейство ніхто не заходив і не виходив.

Як повідомляв УНІАН, керівники Кіровограда, Львова, Тернополя, Сум в останні місяці перед виборами до Верховної Ради 28 жовтня заявляли про проблеми, що виникли через затримки платежів Держказначейством. Уже після виборів, акції протесту проходили в Тернополі та Сумах.

На цю тему: Опозиція підозрює, що у державній казні закінчилися гроші

Водночас Донецька облорганізація Комуністичної партії України звинуватила партію влади - Партію регіонів, у тому, що вона оплачувала за рахунок бюджетних коштів виборчі кампанії своїх кандидатів у народні депутати. Зокрема, блокування рахунків місцевих органів влади з боку Держказначейства, є наочним прикладом того, як влада оплачувала виборчі компанії своїх кандидатів бюджетними грошима.

Водночас, кореспондентові УНІАН у міськрадах деяких міст Донецької області неофіційно підтвердили, що з кінця чи навіть з середини вересня і до сьогодні існують великі проблеми з Держказначейством.