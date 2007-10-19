У Дніпропетровську завершили рятувальні роботи: знайшли 23 загиблих

Аварійно-рятувальні роботи на зруйнованому будинку у Дніпропетровську було завершено сьогодні близько 16.00.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар міністра з питань надзвичайних ситуацій Людмила ЩЕРБАНЬ.

За її словами, тіла 23 загиблих осіб (мешканців будинку та гостей) вилучено з-під завалів та упізнано.

Л.ЩЕРБАНЬ уточнила, що тіло 23-го загиблого було вилучено з-під уламків сьогодні близько 15.30.

За її словами, перед зведеним загоном рятувальників виступив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, який подякував ліквідаторам аварії за високий професіоналізм та самовіддачу.

Н.ШУФРИЧ заявив, що віднині зруйнований будинок передається будівельній компанії, яка проводитиме демонтаж уцілілих конструкцій.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку №127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня.