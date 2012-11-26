Озброєні грабіжники напали на АЗС: вибухівкою поранений міліціонер

У м. Гайсин Вінницької області 26 листопада близько 3-ї години ночі двоє невідомих чоловіків у масках зайшли на АЗС та, погрожуючи застосуванням зброї, заволоділи грошовими коштами в сумі 2 тис. грн.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, працівник автозаправки натиснув тривожну кнопку та на його виклик відразу прибув наряд державної служби охорони у складі двох чоловік.

Під час затримання зловмисників працівник міліції отримав поранення в руку від вибуху саморобного вибухового пристрою, який нападники кинули в бік міліціонерів.

Напарник держохоронця застосував табельну вогнепальну зброю, однак злочинцям вдалося втекти з місця скоєння злочину.

За даним фактом слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.187 та ст.348 Кримінального кодексу України.

Наразі працівники міліції вживають усі необхідні оперативно-пошукові заходи, направлені на встановлення та затримання зловмисників.