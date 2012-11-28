КМДА нарешті вирішила заборонити будівництво в центрі Києва

Воно буде поширюватися на зведення нових будівель, а також на реконструкцію з розширенням і надбудовою вже існуючих будівель, але не стосуватиметься проведення робіт з реставрації пам'яток культурної спадщини та будівництва об'єктів, що забезпечують життєдіяльність міста, наприклад інженерних мереж, пише Коммерсант-Україна.

У заборонений список також включена територія дніпровських схилів.

Охоронна зона простягнеться від Пішохідного мосту по Набережному шосе до бульвару Дружби Народів, пройде вулицями Старонаводницькою, Лейпцігською, Івана Мазепи, Михайла Грушевського, охопить Європейську площу і майдан Незалежності. Потім її кордони пройдуть вулицями Хрещатик і Прорізна. У зону також увійдуть вулиці Ярославів Вал, Велика і Мала Житомирська, Львівська площа, територія біля Національного музею історії України та Володимирська гірка. Заборона діятиме до затвердження плану зонування центру Києва, робота над яким тільки почалася.

Голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець ("БЮТ-Батьківщина") повідомив, що його комісія підтримала цей проект рішення, але сам він вважає його запізнілим.

Неефективним вважає це рішення і віце-президент київської організації Національної спілки архітекторів Георгій Духовичний: "Щоб воно справді запрацювало, необхідно скасувати всі раніше видані землевідведення. Якщо це рішення не супроводжується таким скасуванням, то це чергова спекуляція! До того ж у нас настільки винахідливі співвітчизники , що вони під маркою реставрації можуть побудувати 23-поверховий будинок ".