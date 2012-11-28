Бродський просить Януковича ветувати закон про біометричні паспорти

Відповідне звернення до глави держави М.Бродський направив після опрацювання Держслужбою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнятого Верховною Радою 20 листопада Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», повідомляється на сайті Держпідприємництва.

За словами М.Бродського, до цього закону «є низка конструктивних зауважень і сам закон повністю суперечить напряму діяльності уряду та політиці глави держави».

Як йдеться у повідомленні, у Службі вважають за необхідне звернути увагу, крім раніше вже зазначених «мінусів» закону, на положення про плату за надання адміністративних послуг.

Так, законом пропонується віднести ці кошти до власних надходжень бюджетних установ. Проте це суперечить пункту 45 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України, згідно з яким плата за надання адміністративних послуг належить до доходів загального фонду державного бюджету України, та Закону "Про адміністративні послуги", відзначають у Держпідприємництві.

«Таким чином, прийнята редакція закону дозволить зосередити кошти в руках лише окремих зацікавлених осіб, в той час як державний бюджет втратить значні надходження, що негативно впливатиме на економічний розвиток держави. А це близько 6 мільярдів гривень», - йдеться у повідомленні.

«Вважаємо, прийняття закону стало величезним кроком назад на шляху дерегуляційних процесів та розвитку прозорої системи надання адміністративних послуг» - йдеться у листі М.Бродського до В.Януковича.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон про запровадження електронних біометричних паспортів.

19 листопада Президент України Віктор Янукович повернув даний закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

20 листопада ВР ухвалила закон щодо біометричних паспортів в новій редакції з пропозиціями Президента.

Закон передбачає, що паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України. Паспорт громадянина України оформляється всім особам, починаючи від народження та незалежно від віку, на кожні 10 років. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Оформлення і видача паспорта громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру. Паспорт громадянина України видається не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання. До паспорта громадянина України вноситься така інформація: назва держави; назва документа; ім’я особи; стать; громадянство; дата народження; унікальний номер запису в Реєстрі; номер документа; дата закінчення строку дії документа; дата видачі документа: уповноважений суб’єкт, що видав документ (код); місце народження; відцифрований образ обличчя особи; відцифрований підпис особи.