Міліція заперечує, що вцілілий охоронець «Каравану» не упізнав Мазурка

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Фаринник заявив в коментарі журналістам.

«Труп Мазурка йому (охоронцю) не пред'являвся на впізнання, оскільки це не передбачено процесуально. Труп пред'являвся на впізнання лише родичам», - сказав В.Фаринник, додавши на уточнююче запитання, що за фотографією охоронець впізнав «караванського стрілка».

Як повідомляв УНІАН за посиланням на ТСН, що у програмі "Українські сенсації" головний свідок у справі про стрілянину в "Каравані" Павло Феденков заявив правоохоронцям, що загиблий Ярослав Мазурок не стріляв у них.

Зазначалося, що П.Феденкова викликали на упізнання, однак труп Я.Мазурка йому не показали, показали лише фото трупа з моргу. І на цих фото П.Феденков стрільця не впізнав.

Сам П.Феденков спілкуватися із журналістами відмовився.

Водночас, дружина Я.Мазурка Людмила повністю впевнена, що ховала свого чоловіка, але так само вона впевнена, що до стрілянини в "Каравані" він непричетний.

Довідка УНІАН. 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особа злочинця встановлена, і вживаються заходи щодо його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, Я.Мазурок.

7 листопада в Києві було знайдено мертвим чоловіка, схожого на Я.Мазурка. За попередніми даними міліції, чоловік наклав на себе руки, вистріливши собі в скроню з пістолета. У МВС уточнили, що в одязі самовбивці було знайдено паспорт на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада Управління зв'язків із громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні слідам пальців рук, «вилученим при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».