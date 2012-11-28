СОТ просить Україну відкликати заявку на перегляд тарифів

Про це повідомляється на офіційному сайті СОТ.

Заяву подала делегація Австралії. У ній, зокрема, сказано: «На користь розвитку багатосторонньої торгівлі і глобальної економіки ми закликаємо Україну відкликати свою заявку про перегляд тарифів на широкий спектр продуктів, яка містить 371 тарифну позицію і виходить за рамки намірів СОТ щодо тарифних переговорів (Стаття XXVIII угоди ГАТТ від 1994 року)».

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Учасникам Ради, згідно із заявою, незрозуміло, якими будуть компенсаційні заходи з боку України. Крім того, їх турбує брак прозорості з боку України в цьому питанні.

Заяву підписали найбільші держави – учасники СОТ, включаючи США, країни ЄС і Китай.

У повідомленні СОТ враховано позицію України про те, що заявка є нормальною практикою і не свідчить про протекціонізм. Україна, як сказано в повідомленні СОТ, продовжить переговори щодо перегляду тарифів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки на їхню думку, такий крок міг значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро за рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України міг свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Разом з тим, уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ятницький стверджував, що звернення України до Світової організації торгівлі (СОТ) щодо перегляду ставок митних зборів не зашкодить переговорам щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (ЄС) і не пов'язано з можливістю вступу до Митного союзу (МС).

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року. Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.