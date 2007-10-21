Глава Пентагону переконуватиме Ющенка послати військових до Афганістану

Міністр оборони США Роберт ГЕЙТС в неділю прибув до Києва на зустріч з урядом України, повідомляє агентство Рейтер.

Р.ГЕЙТС зустрінеться з президентом України, прем`єр-міністром і міністром оборони України. Він також візьме участь в зустрічі міністрів оборони Південно-Східної Європи, запланованої на завтра в Києві.

Як зазначає Рейтер, метою глави Пентагону буде переконати Україну та інші країни східної Європи послати свої військові контингенти до Афганістану.

На засіданні Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи, йтиметься про багатонаціональну південно-східну європейську бригаду "Seebrig" та про її діяльність в Афганістані, повідомив агентству один з помічників Р.ГЕЙТСА.

Україна вважається одним із значущих партнерів США в Іраку і Пентагон вважає, що Київ може послати своїх солдатів також і до Афганістану, зазначає Рейтер.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА, «приєднання України до миротворчих сил країн Південно-Східної Європи не означатиме автоматичне залучення українських підрозділів до виконання миротворчих операцій».

Міністр запевнив, що в кожному конкретному випадку рішення ухвалюватиметься вищим політичним керівництвом країни.