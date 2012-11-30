Нацкомісія залишила без змін «зелений тариф»

Відповідне рішення було ухвалене НКРЕ на засіданні в Києві 29 листопада.

Згідно з ухваленим рішенням, тариф на електроенергію, що виробляється сонячними електростанціями, становитиме 505,09 коп. за 1 кВт/год, сонячними електростанціями, розміщеними на дахах і фасадах, – 463 коп. за 1 кВт/год.

Тариф на електроенергію, що виробляється вітряними електростанціями, становитиме 122,77 коп. за 1 кВт/год, електростанціями на біопаливі – 134,46 коп. за 1 кВт/год.

Тариф на електроенергію, що виробляється малими гідроелектростанціями, становитиме 84,18 коп. за 1 кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії».

У законі визначено, що для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (окрім доменного і коксового газів) і будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року, “зелений” тариф застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової. У разі недотримання цих вимог тариф на електроенергію для таких об'єктів електроенергетики, зокрема введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), встановлюється на рівні оптової ринкової ціни електричної енергії без урахування дотаційних сертифікатів, який фактично склався за попередній розрахунковий період. Розмір місцевої складової для об'єктів електроенергетики, що виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання і біомаси, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року і які введені в експлуатацію після 1 липня 2013 року, встановлюється на рівні не менш як 30%, а для об'єктів електроенергетики, що виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання і біомаси, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року і які введені в експлуатацію після 1 липня 2014 року, встановлюється на рівні не менш як 50%.

Розмір місцевої складової для об'єктів електроенергетики, що виробляють електроенергію з біогазу, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року і які введені в експлуатацію після 1 січня 2014 року, встановлюється на рівні не менш як 30%, а для об'єктів електроенергетики, що виробляють електроенергію з біогазу, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року і які введені в експлуатацію після 1 січня 2015 року, встановлюється на рівні не менш як 50%.