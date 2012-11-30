Відомий український спортсмен проведе за ґратами 10 з половиною років

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Солом’янського району м. Києва.

Як йдеться у повідомленні, у травні 2010 року пізно ввечері злочинці напали на бізнесмена, коли той повертався додому з автостоянки. Жорстоко побивши чоловіка, нападники силоміць посадили його в свою машину та відвезли до Совського озера. Там вони відібрали у бізнесмена цінні речі та ключі від його "БМВ". Зв’язавши потерпілому руки й ноги скотчем, зловмисники залишили його на березі озера. Самі ж тим часом повернулись на автостоянку, звідки викрали автомобіль потерпілого.

Як з’ясувалося, діями нападників керував давній знайомий бізнесмена, котрий працював дитячим тренером із зимових видів спорту та у минулому був відомим конькобіжцем.

З метою провчити колишнього приятеля та заволодіти його майном, спортсмен вирішив організувати на нього напад. За його вказівками злочинці майже місяць відслідковували маршрути пересування бізнесмена.

За словами державного обвинувача Ольги Дяченко, судовий розгляд справи тривав більше 2 років. Підсудні так і не визнали своєї вини та намагалися всіляко затягувати судовий процес.

Суд визнав зібрані докази у справі такими, що повністю доводять вину підсудних та підтримав позицію прокуратура Солом’янського району Києва щодо міри покарання кожному із підсудних.

Спортсмену - організатору розбійного нападу, суд призначив 10 років 6 місяців позбавлення волі, іншим трьом співучасникам злочину - від 8 до 10 років ув'язнення.

Крім цього, суд задовольнив цивільний позов потерпілого, за яким засуджені мають сплатити йому моральну шкоду в розмірі 600 тис. грн.

Злочинців засуджено за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій», ч. 3 ст. 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом», ч. 2 ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».