Сьогодні у ВМС України - день жалоби

Рішенням командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірала Юрія Іл’їна 1 грудня на флоті оголошено день трауру за трагічно загиблими 29 листопада під час автокатастрофи 4 військовослужбовцям Західної військово-морської бази.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗС України.

Об 11.00 на кораблях, у берегових військових частинах і установах ВМС будуть приспущені прапори.

У цей же час в Одесі в гарнізонному Будинку офіцерів розпочнеться траурна церемонія прощання із загиблими: командиром Західної військово-морської бази капітаном 1-го рангу Кареном Хачатуровим, заступником командира частини з виховної роботі капітаном 2-го рангу Олександром Дерещуком, офіцером штабу військової частини молодшим лейтенантом Володимиром Лисим і старшиною 2-ої статті служби за контрактом Віталієм Моросюком.

У траурних заходах в Одесі візьмуть участь командувач ВМС Ю.Іл’їн, заступник начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Григорій Саковський, представники місцевих органів влади.

Як повідомлялося, в ніч на 29 листопада на 67-му кілометрі автодороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинули троє пасажирів і водій автомобіля ВАЗ-2107, які поверталися до пункту постійної дислокації після участі у військовій раді ВМС у Севастополі.