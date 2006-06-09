Туркменбаши відмінив авіарейси в Україну

Єдина в Туркменії державна авіакомпанія «Туркменховайолларі» з 1 червня призупинила регулярні рейси за маршрутом Ашгабат-Київ. Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві транспорту і зв`язку України.

За словами співрозмовника агентства, рішення туркменської сторони, можливо, пов`язане з ситуацією, що склалася в листопаді 2005 року. Тоді польоти з Києва до Туркменії припинила українська авіакомпанія «АероСвіт», звинувативши туркменські власті в "блокуванні" її комерційної діяльності.

У ЗМІ повідомляється, що туркменська сторона поки що не вказує причин призупинення польотів до України.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба з нагляду і забезпечення безпеки авіації з 17 грудня 2005 р. заборонила здійснювати як разові, так і постійні авіарейси за маршрутом Ашгабат-Київ-Ашгабат. До цього служба була вимушена вдатися у зв`язку з дискримінаційними умовами, створеними для українського перевізника - «АероСвіту», і порушенням двосторонніх зобов`язань за Протоколом між авіаслужбами обох країн. Зокрема, Туркменістан так і не розв`язав проблему конвертації коштів у манатах (грошова одиниця Туркменістану - УНІАН), одержаних українським авіапідприємством від продажу перевезень. З березня ц.р. Туркменістан припинив конвертувати виручку від польотів, одержану в манатах.

Довідка УНІАН. Співпраця між Україною і Туркменістаном у галузі повітряного сполучення розпочалася 25 лютого 1993 року підписанням відповідної міжурядової Угоди.

У січні 1997 року українські авіаційні власті призначили на лінію Київ-Ашгабат авіакомпанію «АероСвіт». З туркменської сторони паритетним перевізником на маршруті виступила Державна національна служба «Туркменховайолларі» імені Президента Туркменістану. Кожне з авіапідприємств виконувало між Києвом і Ашгабатом по одному рейсу на тиждень.

Українська сторона неодноразово попереджала туркменські авіаційні власті про неприпустимість блокування діяльності українського перевізника і про можливе застосування санкцій, передбачених Протоколом.