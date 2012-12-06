Міграційна служба: Українці можуть, але не мусять, обміняти паспорт

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної міграційної служби України, наголосивши, що це пояснюється тим, що Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» не містить жодних вимог для жодних категорій осіб відносно термінового (обмеженого у часі) обміну виданих раніше документів на документи нового зразка.

Аналогічною є ситуація з паспортами громадянина України для виїзду за кордон (закордонні паспорти). Такі документи зберігатимуть свою чинність у повному обсязі до дати, зазначеної у паспорті, як кінцева дата дії, відзначили у ДМСУ. З ними можна буде й надалі виїжджати за кордон, отримувати візи тощо.

Крім того, у ДМСУ зауважили, що громадяни, які вже подали та подаватимуть до початку оформлення біометричних документів заяви про оформлення та видачу паспортів (як паспортів громадянина України, так і паспортів громадянина України для виїзду за кордон), отримають документи старого зразка, які також будуть чинними відповідно до постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII.

У ДМСУ також відзначають, що першим кроком до впровадження біометричних паспортів буде розробка та ухвалення ряду підзаконних актів, якими буде визначено технічні описи документів та порядок їхнього оформлення і видачі.

Після ухвалення зазначених нормативно-правових актів ДМСУ отримає підстави для проведення тендерних процедур, за результатами яких буде визначено підприємство, яке виготовлятиме бланки документів.

Окрім нормативно-правового урегулювання процедур оформлення та видачі документів нового зразка (біометричні документи), вживатимуться необхідні заходи щодо створення інфраструктури та забезпечення усіх 679 територіальних підрозділів ДМСУ необхідним обладнанням, необхідним для оформлення та видачі біометричних документів.

«Лише після врегулювання зазначених питань Державна міграційна служба України розпочне оформлення та видачу біометричних документів відповідно до зазначеного закону України, про що буде додатково та завчасно повідомлено засоби масової інформації, а також на офіційному веб-сайті ДМС України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 грудня набрав чинності Закон Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Відповідно до закону, паспорт міститиме вмонтований чіп із біометричною інформацією: фото людини, відбитки пальців та інформацію про громадянина, що міститься в діючому паспорті. За бажанням в біометричний паспорт може бути включено додаткову інформацію. Водночас інформація біометричних паспортів вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру - це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки, використання інформації про громадянина держави. Також, згідно із законом, така інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гарантується державою.

За законом, кожен громадянин України, незалежно від віку, зобов'язаний одержати біометричний паспорт. Оформлення біометричного паспорта для всіх осіб, починаючи з народження (замінивши тим самим свідоцтво про народження), оновлюється кожні 10 років.