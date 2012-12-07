МВС: суд може дозволити обшук журналіста

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України, про це В.Фаринник сказав під час відеоконференції у Кабінеті міністрів України.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо захисту професійної діяльності представників ЗМІ В.Фаринник зазначив, що стаття 171 Кримінального кодексу України, як і раніше, передбачає захист права журналістів на безперешкодне здійснення своєї професійної діяльності.

У той же час, за його словами, відповідно до положень нового КПК, змінилася підслідність за цим видом злочинів: якщо раніше їх розслідуванням займалися органи прокуратури, та зараз цю функцію покладено на органи внутрішніх справ.

В.Фаринник також зазначив, що згідно з новим КПК журналісти не можуть бути допитані про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.

Крім того, законодавство встановлює охорону журналістських джерел шляхом запровадження обмежень на доступ до їхніх речей, додав він і зазначив, що правоохоронці ж можуть отримати ту чи іншу інформацію, яка має право бути нерозголошеною, виключно через суд.

«Суд може дозволити проведення обшуку журналіста лише в разі, якщо встановить, що інтереси слідства переважають інтереси суспільства в отриманні цієї інформації» - наголосив В.Фаринник.