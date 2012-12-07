У лікарню вже звернулись 17 пасажирів автобуса, який злетів у кювет (фото)

12:18, 07 грудня 2012
Суспільство
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За медичною допомогою вже звернулись 17 постраждалих внаслідок сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди у Кам‘янка-Бузькому районі Львівщини.

Про це повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Аварія сталася сьогодні вранці. Фото http://kambuz.org.ua/

„На даний час до лікарні за медичною допомогою вже звернулося 17 пасажирів автобуса, який слідував за маршрутом „Добротвір-Львів”. Інформація про те, чи є серед постраждалих діти, уточнюється. Загиблих внаслідок ДТП немає”, - зазначила С.Добровольська.

Вона також повідомила, що за попередніми даними причиною ДТП стало те, що „водій рейсового автобуса не впорався з керуванням”.

„Слідчі та експерти, які працюють на місці події, встановлюють причини ДТП – чи причиною стала ожеледиця на дорозі чи інші фактори”, - сказала С. Добровольська.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня, близько 09.00 поблизу села Перекалки Кам'янка-Бузького району на Львівщині з'їхав з дороги та перекинувся у кювет рейсовий автобус «Еталон» з 30-ма пасажирами.

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