У лікарню вже звернулись 17 пасажирів автобуса, який злетів у кювет (фото)

Про це повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

„На даний час до лікарні за медичною допомогою вже звернулося 17 пасажирів автобуса, який слідував за маршрутом „Добротвір-Львів”. Інформація про те, чи є серед постраждалих діти, уточнюється. Загиблих внаслідок ДТП немає”, - зазначила С.Добровольська.

Вона також повідомила, що за попередніми даними причиною ДТП стало те, що „водій рейсового автобуса не впорався з керуванням”.

„Слідчі та експерти, які працюють на місці події, встановлюють причини ДТП – чи причиною стала ожеледиця на дорозі чи інші фактори”, - сказала С. Добровольська.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня, близько 09.00 поблизу села Перекалки Кам'янка-Бузького району на Львівщині з'їхав з дороги та перекинувся у кювет рейсовий автобус «Еталон» з 30-ма пасажирами.